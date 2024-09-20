Ночной кошмар: как недосып влияет на организм

Люди, которым жалко тратить время на сон, рискуют здоровьем, красотой и хорошим настроением. Отдых необходим, чтобы подготовить человека к активной деятельности и даже дать ему возможность немного подрасти.
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