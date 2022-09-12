В Республике Алтай автоинспекторы помогли роженице своевременно добраться до перинатального центра

Ночью, 5 сентября, старший инспектор отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД по Республике Алтай Иван Казанцев и стажер по должности инспектора Алексей Грязев, несли службу на одной из улиц села Майма, когда к ним за помощью обратился водитель иномарки.