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Босс «Пантеры»: «Ждем решения по вступлению в «Ф-1» в течение 4-5 месяцев. Есть предварительное соглашение с мотористом и планы по Академии гонщиков»

Бенжамен Дюран рассказал о плане команды «Пантера Азия» по участию в «Формуле-1». Руководитель и сооснователь проекта рассчитывает на приход в чемпионат в 2026 году.

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