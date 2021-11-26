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Экономист Паниди рассказала, как не купить лишнего в сезон распродаж

Самые крупные скидки для покупателей предоставляют в ноябре. Торговые центры и интернет-магазины в ноябре нередко предлагают покупателям весьма заманчивые скидки, объявляют о различных акциях и распродажах.

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