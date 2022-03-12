Фрэнк Вогель – о Леброне: «В НБА еще не было человека, который бы так играл в его возрасте»

Главный тренер «Лейкерс» Фрэнк Вогель после матча с «Уизардс» (122:109) отдал должное форварду команды Леброну Джеймсу.

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