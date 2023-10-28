Информация о ЧП на шахте имени Костенко на 09:00

Сегодня на шахте имени Костенко произошёл пожар, который привёл к гибели 11 человек, в больницу доставлено 18 пострадавших в различной степени тяжести, сообщил аким Карагандинской области на своей странице в соцсетях, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.