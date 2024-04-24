Рекрутер Сигоцкий: из-за украинской мобилизации в Польше может сгнить клубника

Мобилизация на Украине может негативно отразиться на сборе урожая в Польше. Местным аграриям не хватает рабочих рук, а украинские мужчины призывного возраста теперь не смогут им помочь, сообщило издание Sad24 со ссылкой на владельца агентства по трудоустройству Czarston Цезария Сигоцкого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии