Всероссийское казачье общество реализует проект по обновлению походных храмов

Всероссийское казачье общество совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством реализуют проект «Актуализация внешнего убранства для походных казачьих храмов», в рамках которого будут обновлены походные храмы, сообщает Telegram-канал всероссийского казачьего общества.