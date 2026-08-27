Всероссийское казачье общество реализует проект по обновлению походных храмов

Всероссийское казачье общество совместно с Синодальным комитетом по взаимодействию с казачеством реализуют проект «Актуализация внешнего убранства для походных казачьих храмов», в рамках которого будут обновлены походные храмы, сообщает Telegram-канал всероссийского казачьего общества.
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