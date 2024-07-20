Ро Змееносца — неприметная звёздочка близ границы с созвездием Скорпиона. Она появляется в наших широтах столь же невысоко и ненадолго как и Антарес, но с её блеском (около 5m) в черте города глазом практически не видна — только в оптику.
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