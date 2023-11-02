Ведущая Fox News Ингрэм обвинила Байден в попытке отсрочить поражение Украины

Попытки администрации американского президента Джо Байдена убедить законодателей в необходимости объединить пакеты помощи израильским и украинским властям представляют собой "циничную политическую уловку", главной целью которой является отсрочка поражения Киева.
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