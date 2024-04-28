Хитрый трюк с картошкой — его используют шеф-повара и опытные хозяйки, чтобы жареная картошка всегда был хрустящей и золотистой

А для того чтобы картошку пожарить с луом и хрустщей орочкой ,лук надо класть,огда картошка почти готова и имеет рстящую корочку. Просто надо уметь жарить!

Grandad

Про то, что надо подсушить нарезанный картофель перед жаркой, бабушка узнала совсем недавно от внука, когда ей было за 70, а ему 12 лет. Тогда оба моих внука стали жить со мной на даче с 10 лет. Один готовил, второй сервировал и мыл посуду. Потом менялись. Стадию "мишкина каша" прошли, лапшу тоже научились варить в небольшой кастрюле. Теперь сами интересуются готовкой, когда мам нет.