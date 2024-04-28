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Будет вкусно

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Хитрый трюк с картошкой — его используют шеф-повара и опытные хозяйки, чтобы жареная картошка всегда был хрустящей и золотистой

Хитрый трюк с картошкой — его используют шеф-повара и опытные хозяйки, чтобы жареная картошка всегда был хрустящей и золотистой

Жареная картошка — это простое в приготовлении блюдо, которое многие начинали готовить еще в подростковом возрасте.

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Комментарии
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epobedimski
А для того чтобы картошку пожарить с луом и хрустщей орочкой ,лук надо класть,огда картошка почти готова и имеет рстящую корочку. Просто надо уметь жарить!
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9 час.
TM
Tatyana Maranjyan
Совершенно верно, лук жарится быстро, и если его добавить в почти готовую жареную картошку, то и корочка сохранится, и лук не подгорит
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9 час.
Grandad
Про то, что надо подсушить нарезанный картофель перед жаркой, бабушка узнала совсем недавно от внука, когда ей было за 70, а ему 12 лет. Тогда оба моих внука стали жить со мной на даче  с 10 лет. Один готовил, второй сервировал и мыл посуду. Потом менялись. Стадию &quot;мишкина каша&quot; прошли, лапшу тоже научились варить в небольшой кастрюле. Теперь сами интересуются готовкой, когда мам нет.
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7 час.

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