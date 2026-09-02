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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Михаил Дегтярев: «Наши лыжники с этого сезона возвращаются под эгидой FIS. Пока в нейтральном статусе, но это большой шаг вперед»

Министр спорта Михаил Дегтярев рассказал, что Международная федерация лыжного спорта и сноуборда ( FIS ) будет допускать россиян к турнирам в нейтральном статусе.

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