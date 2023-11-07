Каштанка-робот играет против Каштанки-дерева

Свой знаменитый рассказ «Каштанка» Чехов написал 135 лет назад – впору юбилей отмечать. Но пока его отметили только в Московском театре кукол на Спартаковской, где в эти дни проходит фестиваль «Чехонте_фест».
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