Business FM Барнаул поздравляет с Днем радио и днем рождения холдинга FM-Продакшн

Сегодня Медиагруппе исполняется 22 года Сегодня в нашей стране отмечают День радио. А вместе с ним – так уж совпало – особенный праздник у Медиагруппы FM-Продакшн, в состав которой входит и радиостанция Business FM Барнаул.
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