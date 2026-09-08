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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Дэвис о мошенничестве со страховой программой: «ФБР выбирало, кого они хотят закрыть, а НБА им это позволила. Медийные личности на свободе»

Чемпион НБА Глен Дэвис заявил, что лига и ФБР сделали из него козла отпущения по делу о мошенничестве со страховой программой бывших игроков.

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