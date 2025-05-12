Названы самые проблемные подержанные кроссоверы

При покупке некоторых б/у кроссоверов важно проводить дополнительные проверки, так как они таят множество технических проблем, рассказал руководитель отдела автотранспорта ГК «Альфа-Лизинг» Андрей Кочнев.
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