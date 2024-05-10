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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Владислав Третьяк: «Россия против Канады – центральный матч любого турнира. Они скучают по такому сопернику, как мы, думаю»

Россия отстранена от международных соревнований с 2022 года. «Вы же знаете, что канадцы в финале всегда любят играть против сборной России.

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