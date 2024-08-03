C-SPAN: Байден бегал и говорил странные фразы на встрече с Гершковичем и Уиланом

Президент США Джо Байден вызвал удивление среди американцев своим странным поведением на встрече с журналистом Эваном Гершковичем и бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, вернувшимися в результате обмена.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии