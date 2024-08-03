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C-SPAN: Байден бегал и говорил странные фразы на встрече с Гершковичем и Уиланом

C-SPAN: Байден бегал и говорил странные фразы на встрече с Гершковичем и Уиланом

Президент США Джо Байден вызвал удивление среди американцев своим странным поведением на встрече с журналистом Эваном Гершковичем и бывшим морским пехотинцем Полом Уиланом, вернувшимися в результате обмена.

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Комментарии
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Сергей
Срущий_в_штаны никак не подохнет!!!!
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