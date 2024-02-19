В это сложно поверить: невероятно фотореалистичные рисунки, выполненные шариковой ручкой

Глядя на эти рисунки, с трудом верится, что все они созданы при помощи обычных шариковых ручек. Их автор, адвокат Самюель Сильва (Samuel Silva), который считает рисование своим хобби, использует в своей работе всего восемь цветов.
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