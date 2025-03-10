Учёные впервые обнаружили перелом в начальной массовой функции звёздного скопления

Впервые в истории астрономии исследователи зафиксировали перелом в начальной массовой функции звёздного скопления, что позволило определить ключевые закономерности формирования звёзд и субзвёздных объектов.
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