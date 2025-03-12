В Москву едет посланец Трампа. Что ответит Путин на идею 30-дневного перемирия?

После завершения вчерашних переговоров с украинскими чиновниками в Саудовской Джидде, по итогам которого Трамп объявили, что «мяч на поле России» и предложили поддержать идею тридцатидневного полного перемирия на фронте, Reuters пишет о запланированном на послезавтра визите в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, который, по данным агентства, должен встретиться с Владимиром Путиным «Уиткофф, который официально является посланником Трампа на Ближнем Востоке, играет все большую роль в усилиях по прекращению трехлетнего конфликта на Украине», – говорится в сообщении.