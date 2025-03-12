Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

722 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Незалежность? Стпанное поеятие у марионетки об этом слове.Ое живет по сценарию написаном в Лондоне!«Это русским за к...
  • Александр Ляшенко
    Слова слова, летят они по навигатору Маска. не надо усложнятьМасштабные атаки ...
  • федор
    Чучело румынское ты хоть и твоя « богатейшая» холуйская страна такие деньги видела? Чмо сиди смирно , а то мы тебе ещ...«Отдать все замор...

В Москву едет посланец Трампа. Что ответит Путин на идею 30-дневного перемирия?

В Москву едет посланец Трампа. Что ответит Путин на идею 30-дневного перемирия?

После завершения вчерашних переговоров с украинскими чиновниками в Саудовской Джидде, по итогам которого Трамп объявили, что «мяч на поле России» и предложили поддержать идею тридцатидневного полного перемирия на фронте, Reuters пишет о запланированном на послезавтра визите в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа,  который, по данным агентства, должен встретиться с  Владимиром Путиным «Уиткофф, который официально является посланником Трампа на Ближнем Востоке, играет все большую роль в усилиях по прекращению трехлетнего конфликта на Украине», – говорится в сообщении.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Что ответит Путин на предложение(очередной договорняк с &quot;кидаловом&quot; России) мы узнаем, когда ответит. А пока ждем-с. Всякие идиотские соображения и полудурочные предположения лучше держать при себе, и так ХЕРНИ в интернете и СМИ более чем достаточно.
Ответить
22 час.
наверх