Утренний заряд юмора: мемы 19 сентября

Мемы на 19 сентябряВ этой подборке собраны самые уморительные интернет-мемы на субботу 19 сентября.А вы бы согласились работать кукушкой в биг дате или лучше гладить рубашки по инструкции из мема?Еще больше контента: Сайт | Telegram | Pinterest | ВКонтакте | Одноклассники | Дзен .