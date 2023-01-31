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«Кристал Пэлас» купил хавбека Ахамада у «Штутгарта» за 12 млн евро

«Кристал Пэлас» купил хавбека Ахамада у «Штутгарта» за 12 млн евро

«Кристал Пэлас» объявил о трансфере Науиру Ахамада. Английский клуб купил 20-летнего полузащитника у «Штутгарта».

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