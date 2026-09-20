ИИ начали защищать от ИИ: новые системы следят за действиями автономных агентов

Стартапы создают системы, которые следят за действиями агентов и анализируют их процессы, чтобы обнаруживать опасное поведение до того, как оно приведёт к инциденту На фоне атак с использованием автономных ИИ-агентов и опасений по поводу их поведения несколько компаний предлагают использовать для защиты те же технологии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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