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ИИ начали защищать от ИИ: новые системы следят за действиями автономных агентов

ИИ начали защищать от ИИ: новые системы следят за действиями автономных агентов

Стартапы создают системы, которые следят за действиями агентов и анализируют их процессы, чтобы обнаруживать опасное поведение до того, как оно приведёт к инциденту На фоне атак с использованием автономных ИИ-агентов и опасений по поводу их поведения несколько компаний предлагают использовать для защиты те же технологии.

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