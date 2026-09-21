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Бегавшего по московскому метро полуголого мужчину арестовали на 15 суток

Бегавшего по московскому метро полуголого мужчину арестовали на 15 суток

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков Люблинский районный суд Москвы назначил 15 суток административного ареста мужчине, который попытался убежать от сотрудников полиции в тоннель столичного метрополитена.

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