Россия отбила масштабную контратаку ВСУ в Курской области. Украинские войска потеряли танки и другую бронетехнику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли масштабную попытку контратаки в Курской области. По данным Министерства обороны России, штурмовая группа противника выдвинулась в сторону хутора Бердин в Большесолдатском районе региона.
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