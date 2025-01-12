В Москве повар захотел вступить в террористическую организацию и был арестован

Гражданин иностранного государства, работавший поваром в одном из ресторанов национальной кухни в Москве, обвиняется в приготовлении к участию в деятельности организации, которая признана в РФ террористической, он арестован и пробудет в СИЗО до 8 марта 2025 года.
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