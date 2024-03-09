Возможность поражения вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к тому, что политики Европейского союза стали добиваться прямого военного столкновения Российской Федерации и Североатлантического альянса (НАТО).
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