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Полянский: ЕС добивается прямого столкновения РФ и НАТО

Полянский: ЕС добивается прямого столкновения РФ и НАТО

Возможность поражения вооруженных сил Украины (ВСУ) приводит к тому, что политики Европейского союза стали добиваться прямого военного столкновения Российской Федерации и Североатлантического альянса (НАТО).

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