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Вести Севастополь

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Два села в Крыму попали под карантин

Два села в Крыму попали под карантин

Две карантинные зоны площадью более 300 гектаров установлены в Бахчисарайском районе Крыма.Карантинный объект нашли в Крыму на участках, расположенных в сёлах Голубинка и Соколиное на площади в 130 и 213 гектаров соответственно.

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