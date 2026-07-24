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Бандеровцы жгут экономику России. Киев гуляет без тревог

Бандеровцы жгут экономику России. Киев гуляет без тревог

Военный завод в Кирове, а также очередные склады Wildberries – в Петербурге и Крыму – были сожжены в ходе массового украинского налёта (более 500 дронов и ракеты) минувшей ночью.

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Комментарии
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Руслан Богомолов
Продолжаем сюсюкаться с киевскими панами, истребляя их холопов ценой жизни наших воинов.    https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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