Военный завод в Кирове, а также очередные склады Wildberries – в Петербурге и Крыму – были сожжены в ходе массового украинского налёта (более 500 дронов и ракеты) минувшей ночью.
Бандеровцы жгут экономику России. Киев гуляет без тревог
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Руслан Богомолов
Продолжаем сюсюкаться с киевскими панами, истребляя их холопов ценой жизни наших воинов. https://bogomorus.mirtesen.ru/blog/43004582436/I-vnov-o-berezhlivosti-nashim-politicheskim-rukovodstvom-panov-p?utm_referrer=mirtesen.ru
И вновь о бережливости нашим политическим руководством панов при массовом уничтожении холопов.
Фантазии о будущем. - МирТесен
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