Прокуратура Праги предъявила уголовное обвинение в оправдании «геноцида» на Украине школьной учительнице

Школьная учительница в Праге получила обвинение в «отрицании геноцида на Украине». Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что во время дискуссионного урока, по мнению правоохранителей, женщина оправдывала действия России в зоне СВО.
Школьная учительница в Праге получила обвинение в «отрицании геноцида на Украине». Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что во время дискуссионного урока, по мнению правоохранителей, женщина оправдывала действия России в зоне СВО.
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