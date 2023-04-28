Федеральное агентство новостей №1

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Прокуратура Праги предъявила уголовное обвинение в оправдании «геноцида» на Украине школьной учительнице

Прокуратура Праги предъявила уголовное обвинение в оправдании «геноцида» на Украине школьной учительнице

Школьная учительница в Праге получила обвинение в «отрицании геноцида на Украине». Прокуратура возбудила уголовное дело из-за того, что во время дискуссионного урока, по мнению правоохранителей, женщина оправдывала действия России в зоне СВО.

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