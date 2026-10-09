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За рулем

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Этот кроссовер может ругать прохожих: японцы внедрили необычную функцию

Этот кроссовер может ругать прохожих: японцы внедрили необычную функцию

Электрокроссоверы Mazda CX-6e научились разговаривать с улицей. Причем не только вежливо. Владельцы таких машин могут записать заранее любую фразу и включить ее на всеобщее обозрение – точнее, прослушивание – прямо во время поездки.

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