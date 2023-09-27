В Заксобрании Ямала впервые прошел урок финансовой грамотности

Урок финансовой грамотности для салехардских школьников провел вице-спикер ямальского парламента Виктор Казарин совместно с представителями окружного департамента финансов и специалистами Сбербанка России и Банка ВТБ.
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