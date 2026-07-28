Холдинг "АГР" начал выпуск нового кроссовера Jeland J6 в Шушарах

На заводе "АГР" в Санкт-Петербурге началось производство полноприводного кроссовера Jeland J6. Холдинг модернизировал предприятие в Шушарах для полного цикла, включающего сварку, окраску и сборку автомобиля.
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