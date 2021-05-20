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Евреев снова бьют !! - "Да, суки эти ватники" - "Нее, так это в Нью-Йорке, а ну это - другое"...

Евреев снова бьют !! - "Да, суки эти ватники" - "Нее, так это в Нью-Йорке, а ну это - другое"...

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Nata
На америку это не похоже. но с другой стороны - вполне возможно. Америка сошла с ума и совершает совсем не похожие на неё вещи.
Александр Семенов
Забавно, как одного еврея окружили и пытаются задержать 8 полицейских.))
Тахир Сукуров
Просто они помнят, что сначала их заставили целовать ноги негров, а представьте что потребуют евреи.
Александр Семенов
Вот радует, что мы не в США, и ни негры, ни евреи от нас ничего не требуют (Гозманов, Альбац, и прочих Шендеровичей в расчет не берем)
alik3456
Всех наших евреев нужно отправить в америку ,они и дань заставят всех америкосов платить и не важно какого цвета.
Александр Гавричков
Что делать? Руки прочь от евреев? Хорошо, что у нас не так.... пока?
Владимир Барышев
Мало бьют?

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