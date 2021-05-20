Евреев снова бьют !! - "Да, суки эти ватники" - "Нее, так это в Нью-Йорке, а ну это - другое"...

Дискуссии о политике "Не в стороне"ПолитикаЕвреев снова бьют !! - "Да, суки эти ватники" - "Нее, так это в Нью-Йорке, а ну это - другое"...Видеозапись, размещенная в Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.Вернуться к статье73НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNNataНа америку это не похоже. но с другой стороны - вполне возможно. Америка сошла с ума и совершает совсем не похожие на неё вещи.Александр СеменовЗабавно, как одного еврея окружили и пытаются задержать 8 полицейских.))ТСТахир СукуровПросто они помнят, что сначала их заставили целовать ноги негров, а представьте что потребуют евреи.Александр СеменовВот радует, что мы не в США, и ни негры, ни евреи от нас ничего не требуют (Гозманов, Альбац, и прочих Шендеровичей в расчет не берем)Aalik3456Всех наших евреев нужно отправить в америку ,они и дань заставят всех америкосов платить и не важно какого цвета.Александр ГавричковЧто делать? Руки прочь от евреев? Хорошо, что у нас не так.... пока?Владимир БарышевМало бьют?Комментировать
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