Nissan Z Kaze: как современный спорткар превратили в оммаж японскому тюнингу 90-х

Когда смотришь на очередной концепт-кар, часто ловишь себя на мысли, что перед тобой — просто эффектная обёртка для будущих технологий.
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