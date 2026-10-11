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proavto21

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Nissan Z Kaze: как современный спорткар превратили в оммаж японскому тюнингу 90-х

Nissan Z Kaze: как современный спорткар превратили в оммаж японскому тюнингу 90-х

Когда смотришь на очередной концепт-кар, часто ловишь себя на мысли, что перед тобой — просто эффектная обёртка для будущих технологий.

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