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Царьград

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Каждый третий краснодарец готов доверить рутину искусственному интеллекту

Каждый третий краснодарец готов доверить рутину искусственному интеллекту

Опрос Почты Mail и Новости Mail показал, что 22% краснодарцев делегировали бы искусственному интеллекту поиск файлов и сведений, а ещё 15% — напоминания о личных делах.

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