Изменения на линии фронта в зоне СВО. 01-31.08.2024 Изменения на карте в зоне СВО за август: ♦Купянское = 29.
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Изменения на линии фронта в зоне СВО. 01-31.08.2024 Изменения на карте в зоне СВО за август: ♦Купянское = 29.
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