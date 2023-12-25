Мотоциклист из Миасса застрял в горах без бензина

Спасатели смогли помочь южноуральцу, оказавшемуся в горах, только ночью. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел в воскресенье, 24 декабря, в районе горы Ицыл.
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