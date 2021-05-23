Пять причин, почему я не хочу быть порядочной женщиной

- Порядочная женщина с детства знает, что ее предназначение – дом и семья. Там она проводит большую часть своей жизни, там же и реализовывается, оценивания свою личную успешность в зависимости от чистоты окон и симметричности стопок белья в шкафу.
- Порядочная женщина с детства знает, что ее предназначение – дом и семья. Там она проводит большую часть своей жизни, там же и реализовывается, оценивания свою личную успешность в зависимости от чистоты окон и симметричности стопок белья в шкафу.
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