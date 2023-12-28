Самолет Ан-24 в Якутии сел на замерзшую реку Колыма

На борту находились 30 пассажиров и четверо членов экипажаСамолет компании «Полярные авиалинии» Ан-24 выполнял рейс из Якутска и совершил посадку вне взлетно-посадочной полосы — на замерзшую реку Колыма в поселке Зырянка.