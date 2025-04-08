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Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии

Сыну экс-главы Мордовии Алексею Меркушкину грозит 15 лет колонии

Бывшему министру целевых программ Мордовии Алексею Меркушкину, сыну экс-губернатора республики и Самарской области Николая Меркушкина, грозит длительный срок, рассказал «Известиям» адвокат по уголовным делам Максим Калинов.

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