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Суд взыскал с лидера группы Rammstein 67 миллионов рублей за отмену концерта в Твери

Суд взыскал с лидера группы Rammstein 67 миллионов рублей за отмену концерта в Твери

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России взыскал с лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна 635,4 тысячи евро (более 67,1 миллиона рублей) за отмену концерта в Твери.

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