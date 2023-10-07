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Крымское информационное агентство

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Путин сыграл ключевую роль в судьбе Крыма и крымчан, — Аксёнов

Путин сыграл ключевую роль в судьбе Крыма и крымчан, — Аксёнов

Глава Крыма Сергей Аксёнов поздравил Президента РФ Владимира Путина с днём рождения. «Владимир Владимирович – выдающийся государственный деятель современности, сильный и мудрый лидер, которого знают и уважают во всем мире.

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