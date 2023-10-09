МИР СЮЖЕТ: ОБОСТРЕНИЕ ПАЛЕСТИНО-ИЗРАИЛЬСКОГО КОНФЛИКТА Байдена раскритиковали за барбекю в Белом доме в день атак по Израилю

Да старому пукану ДЖО всё до фене, как говорится - ДЕНЬ ПРОШЁЛ, ЖИВОЙ, ну и ладно👀👍👈😜

Виктор Тимошевский

Да они же и замутили там все. Потому Бидон и поучаствовал в барбекю,а Антоша сразу отмазался от участия в этой акции.