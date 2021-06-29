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Поляк избил украинца за родную речь

Поляк избил украинца за родную речь

Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, сообщает портал o2.pl. Издание обратило внимание на опубликованную в соцсетях информацию об инциденте, который произошел 27 июня в окрестностях города Познань на западе страны.

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