Поляк избил украинца за родную речь

Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, сообщает портал o2.pl. Издание обратило внимание на опубликованную в соцсетях информацию об инциденте, который произошел 27 июня в окрестностях города Познань на западе страны.
Житель Польши избил уроженца Украины за его речь на родном языке, сообщает портал o2.pl. Издание обратило внимание на опубликованную в соцсетях информацию об инциденте, который произошел 27 июня в окрестностях города Познань на западе страны.
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