Краевая больница на Камчатке откроется в мае 2025 года: инвестировано 4 млрд рублей

Новая краевая больница на Камчатке начнет работу в мае 2025 года. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил качественную подготовку, а губернатор Владимир Солодов рассказал о современном оборудовании и организации работы врачей.
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