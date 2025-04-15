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Краевая больница на Камчатке откроется в мае 2025 года: инвестировано 4 млрд рублей

Краевая больница на Камчатке откроется в мае 2025 года: инвестировано 4 млрд рублей

Новая краевая больница на Камчатке начнет работу в мае 2025 года. Вице-премьер Юрий Трутнев отметил качественную подготовку, а губернатор Владимир Солодов рассказал о современном оборудовании и организации работы врачей.

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