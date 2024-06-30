NYT: спонсоры демпартии обсуждают отстранение Байдена от выборов против его воли

Спонсоры демократической партии Соединенных Штатов обсуждают возможность исключить Джо Байдена из списка кандидатов в президенты страны против его воли на фоне неудачных для него дебатов с Дональдом Трампом.
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