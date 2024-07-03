Финский президент заявил, что конфликт на Украине можно закончить одним звонком

Фото: u-f.ru Пекин может стать арбитром в противостоянии: по мнению главы Финляндии Саули Ниинистё, конфликт на Украине может быть урегулирован одним телефонным звонком Председателя КНР Си Цзиньпина президенту России Владимиру Путину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии