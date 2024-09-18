Выпущена коллекционная карточка с Карри и Месси, которые изображают жест «Night Night»

Знаменитые спортсмены изображают жест баскетболиста «Голден Стэйт» и сборной США «Night Night». Аргентинская звезда футбола недавно отпраздновала гол в матче МЛС против «Филадельфии» при помощи фирменного жеста 2-кратного MVP НБА.
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